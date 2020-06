Marsala. Controlli antidroga: arresto mazarese 29enne per detenzione di marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, durante la settimana appena trascorsa, hanno tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente MALTESE Salvatore, 29enne originario di Mazara del Vallo ma residente a Marsala.

Nello specifico, la notte del 4 giugno, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Petrosino procedeva al controllo di un’utilitaria grigia condotta dal MALTESE il quale – alla vista dei militari – appariva da subito alquanto teso. Per tale motivo, i Carabinieri decidevano di approfondire il controllo mediante una perquisizione veicolare. Durante tale operazione, nel portabagagli dell’autovettura – occultato sotto il tappetino utilizzato per ricoprire la ruota di scorta – i militari rinvenivano un sacchetto in nylon contenente 135 grammi di marijuana già essiccata.

Estendendo la perquisizione presso l’abitazione del MALTESE, i Carabinieri rinvenivano altresì due buste in nylon di grosse dimensioni contenenti ancora tracce di …









Leggi la notizia completa