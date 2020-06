L’ultima indagine di Alack Sinner

Di noi e della nostra vita, certe volte viene da pensare che non siamo altro che le voci delle persone che abbiamo conosciuto. Non solo di quelle a noi più care, gli amici, i figli, gli amanti; ma di tutte le voci delle persone che abbiamo incontrato, anche accidentalmente, di sfuggita. Ognuna di loro è testimone di un frammento della nostra storia, ognuna di loro può essere decisiva per risolvere le indagini su noi stessi, quelle che tutti, a un certo punto, dotati o meno del fiuto dell’investigatore, sentiamo di dover portare a termine.

Nel secondo, e conclusivo, volume che raccoglie le storie del detective Alack Sinner, L’eta del disincanto (Oblomov Edizioni, pp. 424, 45€), sembra essere questa la traccia da seguire per radunare assieme i capitoli di cui si compone: due tarde investigazioni, la lunga intervista di Goffredo Fofi ai suoi creatori, José …









