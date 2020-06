Lo scandalo dei beni sequestrati. Processo Saguto, parla la difesa 

Lo definisce un «processo anomalo» con «73 capi di imputazione che contiene tante storie da sviscerare» ma anche uno “tsunami accusatorio” a cui dovere “resistere”. E respinge ogni accostamento alla vicenda Palamara, stigmatizzando il riferimento alle “chat di Palamara”, citati dall’accusa durante la requisitoria. «Di dubbio gusto citare quelle ‘chatterie’…», dice.

Sette ore di arringa difensiva, che proseguirà mercoledì, per l’avvocato Ninni Reina, legale dell’ormai ex giudice Silvana Saguto, l’ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, accusata di essere stata a capo di un sistema illecito per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati a Cosa nostra. L’avvocato Reina ha chiesto per ogni capo di imputazione a carico di Silvana Saguto e citato oggi “l’assoluzione perché il fatto non sussiste».

Sono 14 gli imputati del processo, tra cui il marito e il figlio di …









