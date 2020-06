Immigrazione, il vescovo Mogavero incontra a Trapani l’equipaggio della “Mare Jonio”

Il vescovo monsignor Domenico Mogavero ha fatto visita a bordo della “Mare Jonio”, la nave della “Mediterranea Saving Human” utilizzata per le missioni di soccorso ai migranti nel mare Mediterraneo. La nave – battente bandiera italiana – si trova attualmente in sosta tecnica presso il porto di Trapani, da dove, nei prossimi giorni, ripartirà per un nuovo servizio nelle acque internazionali del Mediterraneo. Monsignor Mogavero è stato accompagnato a bordo dal capo missione Luca Casarini e ha incontrato gli undici membri dell’equipaggio, tutti italiani più un giovane greco.

«La visita mi ha dato l’opportunità di incontrare queste persone splendide, uomini e donne, che hanno accettato la sfida di salvare in mare naufraghi provenienti dalla sponda libica, ha detto il Vescovo. Sono persone spinte da una motivazione meravigliosa, e cioè quell’umanità che traspira dai loro …









