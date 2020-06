Il Comune di Trapani agevola le vacanze di medici ed infermieri operanti nel Nord Italia

Un’iniziativa da applausi quella promossa dall’amministrazione comunale di Trapani, la quale ha deliberato che da Luglio fino al Novembre prossimo (fatta eccezione per il mese di Agosto) gli operatori sanitari trascorreranno gratuitamente le proprie vacanze in città per un minimo di 15 giorni, 7 dei quali a carico degli ospiti.

La promozione varrà per medici e infermieri che durante la pandemia hanno operato in regioni maggiormente colpite dal Coronavirus, come Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Il pernottamento sarà a carico del Comune e della struttura ricettiva.









