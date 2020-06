Dissequestrato il teatro Selinus, dopo oltre un anno arriva il via libera dalla Procura di Marsala

Il teatro Selinus riapre finalmente i battenti. Dopo oltre un anno dall’incidente che per fortuna non aveva registrato vittime, come potrete ricordare al seguente link:



A darne notizia l’amministrazione comunale, per voce del vice-sindaco Biagio Virzì con un comunicato stampa:

“Nella mattina del 8 giugno la civica amministrazione ha ricevuto la tanto attesa notizia del dissequestro del palco del teatro Selinus da parte dell’autorità competente, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Finisce così anche il lungo lockdown del nostro amato teatro comunale.

Dopo oltre un anno dal sinistro del 17 aprile 2019, quando il crollo di alcuni impianti di illuminazione montati in occasione di uno spettacolo aveva comportato la chiusura, il Teatro ritorna nella completa disponibilità della civica amministrazione.

Da quel lontano giorno il teatro non è stato più utilizzato come …









Leggi la notizia completa