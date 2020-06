Dissequestrato il palco del Teatro Selinus dopo oltre un anno dal sinistro

Nella mattina di ieri (8 giugno) la civica Amministrazione del Comune di Castelvetrano ha ricevuto la tanto attesa notizia del dissequestro del palco del Teatro “Selinus” da parte dell’autorità competente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Finisce cosi’ anche il lungo lockdown del nostro amato teatro comunale.

Dopo oltre un anno dal sinistro verificatosi il 17 aprile 2019, il Teatro ritorna nella completa disponibilità della civica Amministrazione. Da quel lontano giorno il Teatro non é stato più utilizzato come luogo per spettacoli teatrali, ad eccezione di alcune conferenze che hanno interessato soltanto la platea e i palchi, mentre è stato regolarmente fruito da parte dei visitatori che ne hanno apprezzato il valore artistico e architettonico.

Nei mesi scorsi, a causa della situazione emergenziale da Covid-19, anche il teatro, cosi come gli altri luoghi e istituti della cultura, è stato chiuso anche per …









