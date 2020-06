Coronavirus, ‘Italia in preghiera’: mercoledì 10 giugno ore 21 Rosario

presieduto dal card. Bassetti su Tv2000 e InBlu Radio

Dal Santuario della Madonna del Bagno a Casalina (Deruta, PG)

Iniziativa con gli altri media della Cei, d’intesa con la segreteria generale. Anche su Facebook,

Roma, 9 giugno 2020. Tv2000, InBlu Radio, Avvenire, Sir, Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 10 giugno, alle 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu Radio, e su Facebook. La preghiera andrà in onda dal Santuario della Madonna del Bagno a Casalina (Deruta, PG) presieduta dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, …









