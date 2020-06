Catania. Fase3, Movida: cinque ordinanze di chiusura di locali per violazione orario

Sanzioni pesanti della Polizia Municipale per cinque locali del centro storico che nella notte tra sabato e domenica, hanno violato l’orario di chiusura che con ordinanza del Sindaco Salvo Pogliese è stato fissato alle ore 1,00. A ciascuno di essi è stata applicata una multa di 400 euro e la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni. I locali, due ubicati in Via Teatro Massimo e due in Via Landolina, erano stati trovati aperti e in pieno esercizio alle ore 2.30 della domenica mattina durante un giro di ricognizione della pattuglia notturna della Polizia Commerciale che – in considerazione dell’elevato numero di utenti presenti, molti dei quali seduti ai tavoli, e dei problemi di ordine pubblico che si sarebbero potuti verificare – ha evitato di intervenire nell’immediato e ha inoltrato ai superiori gerarchici una relazione di servizio per l’adozione …









