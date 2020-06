 Braccianti sfruttati, lo Stato confisca la cooperativa agricola Colombaia

Al centro di un’inchiesta della Guardia di finanza su “caporalato” e sfruttamento, la cooperativa agricola marsalese “Colombaia” è stata confiscata dallo Stato.

Nell’ambito di questo procedimento, per “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” hanno già patteggiato la pena davanti al Gup i marsalesi Filippo e Giuseppe Angileri, di 80 e 50 anni, padre e figlio, e di Benedetto Maggio, di 42 (cognato di Giuseppe Angileri). Per il più anziano due anni di reclusione, con pena sospesa. Per gli altri due, invece, due anni e mezzo. A difenderli sono stati gli avvocati Piergiorgio Giacalone, Diego Tranchida, Giuseppe De Luca e Giuseppe Monteleone. Un romeno di 40 anni, Ion Lucian Ursu, attualmente latitante, è stato, invece, rinviato a giudizio e sarà processato davanti il Tribunale di Marsala.

Della coop confiscata (valore stimato: 400 mila euro) Benedetto Maggio era il legale rappresentante, mentre Giuseppe Angileri …









Leggi la notizia completa