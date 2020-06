Birgi, l’abbandono di Alitalia e le reazioni della politica. Musumeci chiede l’intervento di Conte

Come un fulmine a ciel sereno, ieri sull’aeroporto di Birgi si è abbattuta la drammatica decisione dell’Alitalia di abbandonare Trapani e le rotte verso Roma Fiumicino e Milano Linate.

Una decisione che, per la già complicata situazione che vive l’aeroporto trapanese, ulteriormente aggravata dalla crisi dovuta al blocco per il Coronavirus, potrebbe dare un colpo di grazia definitivo.

Il racconto del presidente di Airgest Salvatore Ombra: “Alitalia ha improvvisamente e unilateralmente comunicato di cancellare da luglio le proprie rotte, quotidiane, da Trapani Birgi verso Roma Fiumicino e Milano Linate, nonostante i biglietti già venduti. Alitalia ad oggi non ha mai firmato il contratto con il Comune di Marsala, che le avrebbe garantito, in modo più rapido e diretto, oltre 600 mila euro grazie alla legge regionale 24/2016. “Non siamo in grado di guadagnarci e allora andiamo via. Con queste poche parole ci hanno liquidati in …









