Birgi, il Commissario provinciale Udc Bongiovanni auspica ripensamento da parte di Alitalia

Riceviamo ed alleghiamo nota del Commissario provinciale UDC Trapani ed assessore Fabio Bongiovanni in merito alla questione Birgi/Alitalia. Eccone il testo completo:

In un momento in cui non si fa che parlare in ogni modo di fase di rilancio certamente non può annoverarsi tra i segnali di attenzione al territorio l’improvvisa decisione unilaterale da parte di Alitalia di abbandonare al suo destino l’aeroporto di Trapani/Birgi, adducendo motivazioni scriteriate e a dir poco incomprensibili. È una iniziativa inaccettabile, corrente – questo sì – con un atteggiamento protervo e mortificante di Alitalia nei confronti dello scalo trapanese su cui, non da ora, ci sarebbe tanto e tanto da dire. Oggi più che mai appare necessaria una presa di posizione forte di tutte le componenti ed i corpi intermedi territoriali e che il Governo nazionale si faccia assolutamente carico dello sgomento per il disastro …









