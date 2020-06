Birgi, giovedì incontro con Provenzano

Venuti: “Massimo impegno per l’aeroporto”

SALEMI – Il futuro dell’aeroporto di Trapani-Birgi sarà al centro di un incontro in videoconferenza che vedrà collegati il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, i sindaci del Trapanese, i vertici di Airgest, società che gestisce lo scalo, ma anche i sindacati e le associazioni degli industriali e dei commercianti. L’incontro si terrà giovedì pomeriggio, alle 18.30. “Dopo avere appreso le preoccupanti notizie provenienti da Airgest in merito alle scelte di Alitalia ho chiesto al ministro Provenzano un incontro per analizzare il problema e cercare tutti insieme una soluzione – afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Dal ministro per il Sud è arrivata una immediata disponibilità a un incontro con i diversi rappresentanti del territorio. Birgi – conclude Venuti – non deve morire. Abbiamo il dovere di mettere in …









Leggi la notizia completa