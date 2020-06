 Barista marsalese assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia

Accusato di avere picchiato per anni la moglie e di avere anche maltrattato i due figli piccoli, il 39enne barista marsalese Ignazio Liuzza, alla fine, è stato assolto.

“Con formula piena”, sottolinea l’avvocato difensore Duilio Piccione. Ad emettere la sentenza è stato il giudice monocratico Lorenzo Chiaramonte, che non ha accolto la richiesta del pm, che per l’imputato aveva invocato la condanna a 3 anni e 8 mesi di carcere.

Liuzza era finito sotto processo a seguito della denuncia presentata ai carabinieri dalla sua ex (M.L.P., di 33 anni). “Sono soddisfatto per questa assoluzione – commenta l’avvocato Duilio Piccione – perché ho sempre creduto alle parole del mio assistito, che quando è stato ascoltato in aula non è riuscito a trattenere le lacrime. Come pure quando, al telefono, gli ho comunicato l’assoluzione. Dal processo è emerso che le accuse …









Leggi la notizia completa