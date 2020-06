Alitalia via da Trapani: per i Cinque Stelle non è un problema 

L’abbandono dell’aeroporto di Trapani Birgi da parte di Alitalia non è affatto un problema. Anzi è tutto normale, con la crisi che c’è. E criticare la compagnia di bandiera è solo fare speculazione. Lo dice il Vice ministro dei Trasporti dei Cinque Stelle, il grillino, siciliano, Giancarlo Cancelleri.

“Mi dispiace leggere nelle ultime ore quelle che, alla fine, sono solo speculazioni” il commento del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri in seguito alla decisione di Alitalia di interrompere le tratte da e per l’aeroporto di Trapani.

“Purtroppo – continua il Viceministro – a causa dell’emergenza coronavirus, Alitalia è stata costretta a ripensare piani e strategie e, dopo il lockdown, ha riattivato solo il 30 per cento dei voli. È ingiusto raccontarlo come un problema esclusivamente siciliano e, soprattutto, come una questione definitiva – afferma Cancelleri. Alitalia non ha abbandonato Trapani, …









