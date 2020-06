Alitalia e l’addio a Birgi. Ombra: “Delirante”

Delirante. Definisce così la giustificazione di Alitalia circa l’abbandono dell’aeroporto di Birgi il manager della società che gestisce lo scalo trapanese, Salvatore Ombra. Ieri Alitalia ha annunciato il taglio dei collegamenti per Trapani da Milano e Roma, con i biglietti già venduti, tra l’altro. Di fronte alla reazione di Ombra, Musumeci e dei sindaci del territorio, Alitalia ha replicato dicendo che i gli aerei avevano pochi posti prenotati. “Difficile trovare le parole giuste per esprimere tutta la mia rabbia e la mia indignazione – dice oggi Ombra – Intanto trovo pretestuose ed immotivate le argomentazioni addotte da Alitalia nel “salutarci”. Trovo delirante sentirmi dire che per ridurre le perdite si sia deciso di eliminare le rotte. Come se un imprenditore per salvare il conto economico tagliasse la produzione che crea reddito piuttosto che cercare di abbattere i costi e le inefficienze. È tutta …









