Aeroporto Birgi: Miceli (PD), abbandono Alitalia è scandaloso

“L’abbandono dell’aeroporto di Birgi da parte della compagnia di bandiera è scandaloso e inaccettabile- dichiara l’On. Carmelo Miceli, Responsabile Nazionale Sicurezza del Partito Democratico- Ho già depositato una interrogazione urgente per sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro dei Trasporti per rimediare all’accaduto e già domattina andrò personalmente al Ministero per avere chiarimenti immediati. Non consentirò che la Sicilia e Trapani subiscano questo inaccettabile torto”



Ecco il testo dell’ Interrogazione in forma scritta al Ministro.

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – per sapere – premesso che:

da alcuni anni l’aeroporto siciliano di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio» sta attraversando un periodo di crisi conclamatasi nella dismissione dei collegamenti da parte della compagnia aerea Ryanair, principale vettore operante sullo scalo, a seguito di vicende che hanno interessato il rapporto …









Leggi la notizia completa