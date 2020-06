A Petrosino, il “Parco della Pace” sembra quello della “discordia”

Più che “Parco della pace” quello di Petrosino, sembra il parco della “discordia”.

Chiuso come tutti gli spazi pubblici per via della emergenza sanitaria, ora è chiuso per la manutenzione sia del prato che dei giochi e delle attrezzature per i bambini, in attesa di essere riaperto per il periodo estivo.

Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche, c’è stato, infatti, l’intervento della consigliera comunale ed ex vicesindaco Marcella Pellegrino, che ha evidenziato come l’installazione artistica, “Message in a pipe”, realizzata qualche anno fa dagli artisti Farm Cultural Park di Favara, in piazza Biscione, e poi trasferita proprio al “Parco della pace”, è oggi incompleta, “non ha più la funzione per la quale era sta concepita” e secondo la Pellegrino è anche pericolosa, specie per i bambini. “Una installazione che non andava posizionata in quel luogo”. Qui il post della consigliera:

