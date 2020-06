Vasto traffico di sostanze stupefacenti tra Veneto, Lombardia, Calabria ed estero

La Polizia di Stato di Treviso, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Como e con la collaborazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria, hanno eseguito 5 Ordinanze di Custodia Cautelare in carcere ed un provvedimento di divieto di dimora, nonché 12 perquisizioni domiciliari in merito ad una complessa indagine diretta dalla Procura Distrettuale di Venezia su un vasto traffico di sostanze stupefacenti tra il Veneto, la Lombardia e la Calabria e l’estero (Albania, Romania Inghilterra e Germania).

Nel corso dell’indagine, che si è protratta per circa due anni, sono stati sequestrati circa 350 Kg di marijuana e g. 270 di cocaina, nonché sostanze dopanti ed anfetamine, e sono stati arrestati in flagranza di reato 8 soggetti.

Nel corso della stessa indagine uno dei sodali fu rinvenuto cadavere nella provincia di Como, omicidio che sarebbe …









Leggi la notizia completa