Trapani, si cerca un nuovo revisore dei conti per la Biblioteca Fardelliana

Il Comune di Trapani cerca un nuovo revisore dei conti della Biblioteca Fardelliana per il triennio 2020-23.

L’avviso scaturisce dalla direttiva del sindaco Tranchida all’ente che stabilisce anche di privilegiare per l’incarico professionisti under 35.

Per partecipare all’avviso occorre l’iscrizione nel registro dei revisori legali da almeno due anni, e non aver superato il 35° anno di età;

La domanda di partecipazione alla selezione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 23 giugno 2020 alla Biblioteca Fardelliana di Trapani tramite le seguenti modalità:

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC bibliotecafardelliana@pcert.postecert.it;

consegna all’Ufficio protocollo della Biblioteca Fardelliana in Trapani, Largo San Giacomo, n. 18, CAP. 91100, in busta chiusa

Raccomandata A/R all’indirizzo – Biblioteca Fardelliana, Largo San Giacomo, n. 18, 91100, Trapani.

In quest’ultimo caso farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Ente.

Nell'oggetto della PEC o sulla









