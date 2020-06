Trapani, riaprono gli uffici immigrazioni della Questura e i Commissariati

Dopo mesi di chiusura oggi riaprono al pubblico gli uffici immigrazioni della Questura e i Commissariati di pubblica sicurezza della provincia di Trapani.

Gli utenti dovranno rispettare le norme in vigore per il contenimento del Coronvirus. Si dovrà indossare la mascherina e si potrà entrare una persona alla volta.

Fuori in attesa del proprio turno, si dovrà rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro. Dentro gli uffici si dovranno usare i gel igienizzanti posti all’interno. Per gli appuntamenti fissati tramite le poste, saranno riprogrammati dal 17 giugno, e all’utente arriverà un messaggio di convocazione.









