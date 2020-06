Trapani, Piazza Vittorio Emanuele in balia dei topi 

La centralissima piazza Vittorio Emanuele, a Trapani, in balia di topi. A lanciare l’allarme sono i commercianti della zona. Le trappole, collocate dal Comune, non più nei tombini ma nei pali della segnaletica stradale e della luce, fanno da richiamo ai roditori.

Così, come accaduto domenica, succede, con troppa frequenza ormai, che i topi scorrazzano per la strada, aggirandosi anche tra i tavolini sistemati davanti ai locali, scatenando il panico tra avventori e clienti. Ergo: fuggi fuggi generale. Insomma, i topi rischiano di fare allontanare i clienti, propria nella fase di ripresa, lenta e irta di ostacoli, delle attività commerciali che hanno finalmente riaperto i battenti dopo il periodo di chiusura forzata per l’emergenza coronavirus. Come dire piove sul bagnato.

I commercianti protestano e chiedono al Comune di Trapani di trovare soluzioni alternative. Nei giorni scorsi, a protestare per la presenza di …









Leggi la notizia completa