Sicilia, l’inchiesta sulla Sicula Trasporti si divide in due tronconi

L’inchiesta sulla Suicula Trasporti coordinata dalla Dda di Catania si divide in due tronconi, uno a Catania e uno a Siracusa. Le indagini alla guardia di finanza hanno portato all’arresto dei fratelli Nino e Salvatore Leonardi, padroni della discarica.

La parte collegata alla mafia rimane sotto la direzione della Dda di Catania, invece i fascicoli che interessano la parte che riguarda l’inquinamento e l’eventuale possibile connubio di rappresentanti delle istituzioni e uomini della politica per i nulla osta e i permessi che hanno consentiti di allargare la mega discarica di Lentini, compresa la nascita delle altre discariche e impianti di trattamento e compostaggio nel territorio siracusano, come nel comune di Melilli, tra le tante, la Sicula Compost di proprietà della famiglia Leonardi, saranno riversarti nella competenza della Procura di Siracusa, con delega al pm Tommaso Pagano.

Gli inquirenti subito …









Leggi la notizia completa