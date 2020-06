Sanità in Sicilia, con il Coronavirus saltate 4 milioni di visite

Son 50 mila gli interventi chirurgici e 4 milioni di visite ed esami non urgenti che sono saltati in Sicilia nei tre mesi di emergenza sanitaria per il Covid-19.

Ma ci sono anche tanti pazienti che hanno rinunciato alle cure per paura del contagio o perché le strutture sanitarie hanno annullato le prenotazioni. Il risultato tante più vittime e non di coronavirus. Sono raddoppiati per esempio i morti di infarto. Ambulatori e sale operatorie stentano a ripartire, schiacciati fra la grande mole di arretrati, le nuove regole di sicurezza e la mancanza di dispositivi di protezione e spazi.

L’assessorato alla Salute con una circolare ha dato il via libera a interventi e visite non urgenti bloccati nella fase 1, stabilendo il calendario e le regole della ripartenza. Per la specialistica ambulatoriale, priorità ai pazienti con malattie rare e a chi si è visto annullare prestazioni con classe …









