Sale a 30 mila il prestito alle PMI garantito dallo Stato 

E’ diventata legge dopo la conversione al Sentato del dl Liquidità imprese. Da 25 passa a 30mila euro il prestito alle PMI coperto al 100% dal fondo di garanzia, si allunga a dieci anni l’ammortamento, restando fermo il preammortamento pari a 24 mesi. Semplificate le pratiche per ottenere il prestito: basta un’autocertificazione relativa al requisito dei ricavi, infatti il prestito non può superare il 25% del fatturato 2019.



Il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato il 4 giugno senza ulteriori modifiche dopo quelle previste alla Camera. Sul testo il Governo ha messo la fiducia, sono stati 156 i voti favorevoli, 119 i contrari e nessun astenuto.









