Questione Birgi-Alitalia, Musumeci: «Conte intervenga o ci saranno proteste clamorose»

Questione Alitalia. La compagnia, come testimoniato attraverso il comunicato Airgest, ha lasciato Birgi. Di pochi minuti fa la reazione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Ecco il testo:

“Apprendo dal presidente di Airgest S.p.A Aeroporto Trapani Salvatore Ombra che Alitalia, la compagnia di bandiera, improvvisamente ha fatto sapere che non intende operare rotte con Roma e Milano da Trapani. Neppure in estate. È l’ennesimo schiaffo che si aggiunge a tariffe perlopiù inaccessibili e ai voli ancora ridotti in tutti gli scali siciliani, che stanno rendendo impossibile raggiungere l’Isola e partire. Si tratta di un atteggiamento – si legge – che, nel pieno della più grave crisi economica del nostra comunità, assume i profili di seria irresponsabilità di cui chiediamo conto innanzitutto al management ed al governo nazionale. I trasporti aerei sono andati fuori controllo e il grido d& …









