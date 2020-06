Prete va in carcere per dire messa, ma nasconde nove cellulari per i detenuti.

Si è recato nel carcere di Carinola (Caserta) per celebrare la messa domenicale, ma nelle buste di sigarette e tabacco che voleva portare ai detenuti la polizia penitenziaria ha trovato nove cellulari, completi di caricabatteria e cavetti usb.

Il sacerdote, un assistente del cappellano titolare, ha risposto per ore alle domande del pm di turno, mentre le forze dell’ordine cercano di capire a quali reclusi fossero diretti i telefonini e chi abbia consegnato al prete il carico nascosto nel tabacco.

La posizione dell’assistente cappellano è al vaglio della procura di S. Maria Capua Vetere, anche se in Italia l’introduzione di cellulari in carcere – a differenza di quanto avviene in altri Paesi – non è reato, questione su cui da tempo i sindacati di polizia penitenziaria chiedono interventi.

…









Leggi la notizia completa