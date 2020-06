Porto Marinella di Selinunte, aggiudicati i lavori. L’assesore Falcone: “Dopo anni diamo efficienza all’infrastruttura”

“Dopo anni d’attesa, il Governo Musumeci sta per dare il via ai lavori di messa in sicurezza del porto di Marinella di Selinunte, nel Trapanese. Manteniamo l’impegno per un cantiere che doterà un territorio strategico per l’intera Isola di un’infrastruttura finalmente moderna ed efficiente, al servizio della florida pesca locale”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’odierna aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del porto di Marinella di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano.

“L’opera, dal valore di oltre 600mila euro, prevede tra le altre cose il rifacimento delle banchine, l’ammodernamento dell’illuminazione e il livellamento dei fondali, venendo così incontro alle richieste del tessuto produttivo del territorio. Entro l’estate – conclude Falcone – confidiamo di avviare in …









