Nuova Iside, frattura sul capo di Matteo Lo Iacono. Petroliera sulla rotta del peschereccio

La morte di Matteo Lo Iacono, comandante del peschereccio “Nuova Iside” inabbissatosi la notte tra il 12 e il 13 maggio al largo di San Vito Lo Capo, potrebbe essere stata causata anche da una frattura del cranio. E’ questo un primo responso dell’autopsia sul titolare del peschereccio.

All’esame, richiesto dalla famiglia di Lo Iacono, ha assistito il medico legale Paolo Procaccianti. La frattura sul capo di Lo Iacono sembra sia compatibile con una caduta all’indietro, ma per Procaccianti la morte non è da collegare alla frattura, anche se rimane in attesa degli esami istologici.

Questa frattura riscontrata sul capo di Lo Iacono fa accrescere i dubbi dell’avvocato della famiglia Aldo Ruffini. Quella sera infatti il mare era calmo prima dell’arrivo del forte vent di scirocco. E allora la domanda che ci si pone è: cosa o chi ha fatto cadere all’indietro Matteo Lo Iacono?

