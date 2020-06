Milano: la Polizia di Stato sequestra più di 15.000.000 di €uro in denaro contante (VIDEO)

OPERAZIONE FLASHBACK

La Polizia di Stato, a Milano, ha dato esecuzione ad una serie di perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di noti narcotrafficanti stanziali in Lombardia e di altri soggetti a loro legati, ritenuti partecipi a vario titolo di un ingente traffico internazionale di hashish gestito nel territorio milanese e in tutto il Centro/Nord Italia.



L’operazione di polizia giudiziaria è stata la prosecuzione, in termini investigativi, dell’attività di indagine che il trascorso mese di ottobre 2019 si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare (4 custodie cautelari in carcere, 1 arresto domiciliare e 1 obbligo di dimora) emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, su richiesta della locale DDA, a carico del narcotrafficante e di altre 5 persone di nazionalità italiana indagate per traffico internazionale di …









