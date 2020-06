Marsala, Massimo Grillo rivela: “Mia figlia ha il coronavirus”

Sta bene, è totalmente asintomatica, ma ha il coronavirus. E’ Gloria, figlia di Massimo Grillo, ex deputato e oggi candidato Sindaco a Marsala. Grillo conferma le indiscrezioni di questi giorni che giravano in città: è proprio lei uno dei tre casi di coronavirus a Marsala. La ragazza, dicevamo sta bene. La famiglia Grillo ha fatto il tampone ed è risultata negativa.

Racconta Grillo: “Mia figlia Gloria ha lavorato in provincia di Bergamo come educatrice. Il 15 marzo ha deciso, con regolare volo di linea Milano Bergamo, di rientrare in Sicilia. Appena arrivata a Marsala si è immediatamente messa in quarantena comunicando il proprio arrivo alle autorità competenti”.

La famiglia Grillo ha rispettato tutte le regole previste. “Come da protocollo, dopo avere trascorso la quarantena in totale isolamento, è stata sottoposta ad un primo tampone che è risultato dubbio e successivamente ad ulteriore tampone che è risultato negativo …









Leggi la notizia completa