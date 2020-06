Marsala, Maria Laura Patti arriva in casa Fly Volley

Ancora un colpo per la Fly Volley Marsala. Questa volta si tratta di una marsalese doc.

Fortemente voluta da tutto l’establishment biancazzurro, arriva alla corte di Coach Tomasella, Marialaura Patti (classe 87 per 182 cm)

Marialaura inizia la sua carriera a Marsala dove ottiene eccellenti risultati già a livello giovanile (quarto posto in Finale Nazionale Under15, primo posto al Trofeo delle Isole, terzo posto al Trofeo delle Regioni). Subito inserita nel gruppo della Pallavolo Marsala disputa diversi campionati tra B2 e B1. Nella stagione 2010/2011 si trasferisce a Chieri in B1. Nella stagione 2015/16 approda in una società romana (Ostia) sempre in B1. Dal 2016 al 2019 rientra in Sicilia indossando la casacca del Castelvetrano per disputare B2 e B1. Proprio nell’anno della B1 riceve un prestigioso premio dalla Federazione Italiana Pallavolo e dal Coni per il record di punti in una sola gara (39 punti su 42 attacchi). Nella passata stagione 2019/20 …









