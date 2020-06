Marsala, la folla all’ex Inam. Il direttore: “Causata dai cittadini, in strada è suolo pubblico”

Gli assembramenti che tutte le mattine si creano davanti l’ufficio territoriale dell’Asp di Marsala, ex Inam, in piazza Francesco Pizzo, non tengono conto delle distanze di sicurezza sociale imposte dall’emergenza Covid-19. Lo denunciamo da più giorni su Tp24.

Abbiamo chiesto al dottore Vittoriano Di Simone, direttore del distretto sanitario, se questa situazione si verifica tutte le mattine.

Di Simone ha sottolineato che l’assembramento si crea fuori la struttura sanitaria, su suolo pubblico, a causa dei cittadini che si recano in struttura prima dell’orario di apertura,che è 8:30-12:30.

Quando l’utente entra è sottoposto alle misure di protocollo previste dall’emergenza Covid-19. Tra l’altro l’accesso agli uffici è diviso per lettera: dalle 8:30 alle 10:30 dalla lettera A alla lettera L, dalle 10:30 alle 12:30 dalla lettera M alla lettera Z.

“Questo assembramento – evidenzia Di Simone – avviene …









