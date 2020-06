Marsala, in casa Fly Volley arriva il libero Francesca Parisi 

Arriva da Ribera un’altro colpo di lusso per rafforzare la squadra del Presidente Marino. Si tratta dell’eterna Francesca “Ciccia” Parisi (Classe 79).

Un libero di indiscusso valore e con un curriculum da far girare la testa.

La scorsa stagione ha vestito la maglia della Seap Delli Cardillo Aragona, con la quale ha raggiunto la vetta della classifica (Campionato Nazionale di B1) prima dello stop forzato causa Covid.

Queste le sue prime parole da biancazzurra: “Ringrazio il Presidente Marino e tutta la dirigenza della Fly per avermi voluta qui. Credo nel progetto di questa società ed ho voglia di dimostrare che ancora sono all’altezza della categoria. Conosco benissimo Mister Tomasella col quale ho condiviso tre anni di soddisfazioni ed amicizia coronati con la promozione in B2 nella stagione 2018/19. Lo stimo molto come tecnico e sono certa che quest’anno …









