Guidava in stato di ebbrezza il giovane alla guida della Citroen che, domenica sera, si è scontrato con un fuoristrada Suzuki in contrada Rigaletta-Milo nel territorio di Erice.

Tre i feriti. Oltre al giovane risultato positivo all’alcool-test in ospedale è finita una coppia di coniugi che viaggiava a bordo della Jeep. Il marito é stato trasferito a Palermo.

Il conducente della Citroen e la donna, invece, sono ricoverati, con prognosi riservata, al Sant’Antonio Abate di Trapani.









