Le proteste in Italia, “I Can breathe” nel mondo e “We want to breathe” per Marsala 2020

Anche in Italia sta montando la rabbia. Nei giorni scorsi a Roma, precisamente al circo Massimo si sono ritrovati con lo slogan veicolato sul social Facebook “dalle curve alle piazze ” circa cinquecento, quasi tutti ultrà calcistici affiancati e completati numericamente da simpatizzanti del partito neofascista Forza Nuova, presente anche il segretario Roberto Fiore.

La ragione, protestare contro le politiche del governo per affrontare la crisi economica dovuta al coronavirus. Da ex “calciomane”, delle curve ricordo solo quella del Livorno d’estrema sinistra, le altre “governate” dall’estrema destra. Le curve luoghi d’impunità. I bersagli fisicamente sono diventati i soliti, giornalisti e forze dell’ordine. Si è anche urlato “giornalista terrorista”. Non sarà mai troppo affermare: solidarietà ai giornalisti e all’informazione, tutta, essenze della democrazia.

Sulle forze dell’ordine in questo caso la polizia, si attinge ad una poesia di Pier Paolo Pasolini, soprattutto nei passaggi in cui scrive in …









