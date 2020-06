Le mani della mafia sul gioco d’azzardo: otto arresti in Sicilia 

La Guardia di finanza di Palermo ha portato avanti un’operazione antimafia in quattro regioni italiane: Sicilia, Lazio, Campania e Lombardia. Operazione che dimostra come il settore del gioco d’azzardo e delle scommesse sia tra quelli utilizzati da Cosa nostra per i propri affari illeciti.

8 persone sono state arrestate e altre 2 sottoposte a divieto di dimora mentre in queste regioni sono state sequestrate 8 imprese, 5 delle quali titolari di concessioni governative. Sigilli anche in 9 agenzie scommesse, a Palermo, Napoli e in provincia di Salerno.

Attraverso le intercettazioni i finanzieri hanno scoperto che tutto gravitava attorno alle figure di Francesco Paolo Maniscalco, già condannato per mafia, e di Salvatore Rubino che si sarebbe occupato di riciclare denaro attraverso le scommesse.

Dietro, c’era il mandamento palermitano di Porta Nuova e quello di Pagliarelli, anche se le indagini hanno dimostrato la trasversalità di questi affari nelle varie articolazioni della mafia di Palermo.

