“Programmeremo iniziative di protesta fino a che Alitalia non farà un passo indietro e mercoledì 17 giugno ci sarà un’adunanza popolare all’aeroporto Vincenzo Florio. Tutti i trapanesi stanchi di subire possono venire in aeroporto, dove ci sono le giuste distanze, per farsi sentire e dire basta al soffocamento della nostra economia e della nostra terra”.

L’articolo La fuga di Alitalia dall’aeroporto di Trapani, Ombra “Iniziative protesta fino a che compagnia non farà passo indietro” sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









