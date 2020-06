La Biblioteca di Castelvetrano attiva il prestito a distanza

Se il lettore non può andare in Biblioteca sarà il libro a raggiungerlo.

E’ così che la Biblioteca comunale Leonardo Centonze, nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, esce “fuori di se” per raggiungere il proprio lettore, attivando il servizio di prestito tramite consegna a domicilio dei propri volumi.

L’iniziativa che mira a potenziare il servizio di prestito già esistente, creandone uno a vantaggio di coloro che sono impossibilitati a recarsi personalmente in Biblioteca, vuole promuovere il patrimonio librario della Biblioteca Centonze fra coloro che ad oggi non hanno avuto la possibilità di fruirne.

Il servizio prevede la possibilità di richiedere un prestito a distanza senza recarsi personalmente in Biblioteca seguendo le seguenti modalità:

Per consultare il catalogo online ci si può collegare da casa al portale BiblioTp o scaricare la APP su …









