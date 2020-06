La ASST Monza scelta per testare un avanzato microscopio digitale

Verrà utilizzato per l’insegnamento

Monza, 08 giugno 2020 – Attenti alle innovazioni tecnologiche, capaci di aumentare gli standard di sicurezza e di migliorare il già elevato outcome clinico. Con queste motivazioni la ASST di Monza, in particolare l’Unità Complessa di Oculistica dell’Ospedale San Gerardo, diretta dal dott. Michele Coppola, è stata scelta tra le primissime per testare il nuovo microscopio digitale di Zeiss.

L’avveniristico microscopio è un compendio di tecnologia, ovvero nuovo disegno delle ottiche, telecamere di registrazione in Full HD 4K, stereoscopica visione del campo operatorio in 3D su schermo dedicato di 55 pollici, sistema OCT (tomografia ottica computerizzata) integrato per una analisi tomografica intra-operatoria dell’occhio.

La digitalizzazione delle immagini operatorie permette ad esempio la riduzione dell'illuminazione e un aumento del contrasto, quindi la definitiva riduzione della fototossicità retinica/maculare …









