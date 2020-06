INCONTRO  FRA IL SINDACO E IL NUOVO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI MARSALA, PRESENTE IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

MARSALA – Ha preso servizio oggi a Marsala il nuovo dirigente della Polizia di Stato. Si tratta di Carlo Mossuto, 51 anni, 1° Dirigente, che oggi assieme al Questore della provincia di Trapani, Salvatore La Rosa, è stato in visita al Palazzo Municipale dove si è incontrato con il Sindaco Alberto Di Girolamo, presente anche l’Assessore alle Attività Produttive, Rino Passalacqua. Da parte sua il Sindaco ha augurato buon lavoro al nuovo Dirigente e massima collaborazione nell’interesse precipuo della collettività. Carlo Mossutto, che prende il posto di Matilde Corso trasferita al Compartimento della Polizia Ferroviaria di Palermo, proviene da Agrigento dove ha rivestito le funzioni di Capo di Gabinetto della Questura. In Polizia da 20 anni, ha già prestato servizio in provincia di Trapani (Questura) per poi essere trasferito ad Agrigento come responsabile della Digos e successivamente a Licata per dirigere il Commissariato. Adesso il …









