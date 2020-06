Il Circolo PD di Partanna interviene sulla trasmissione Non è l’Arena

Il Circolo di Partanna del Partito Democratico esprime il proprio pensiero in merito al servizio sulla nostra città mandato in onda su “Non è l’Arena” di Giletti il 7 Giugno, in rappresentanza di tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antimafia, della giustizia, del lavoro onesto e dell’emancipazione e affermazione come comunità viva e produttiva della città di Partanna e del territorio belicino.

Il “servizio” su Partanna mostrato nella trasmissione di Giletti, è un chiaro esempio – nonché l’ultimo di una lunga serie su altri luoghi della Sicilia presentati nella stessa trasmissione – di come in una parte della comunicazione divulgativa nazionale permanga la vulgata di un modo di mostrare e indurre a far pensare le nostre comunità in con un’immagine univocamente negativa e totalmente superficiale della realtà.

Siamo convinti …









Leggi la notizia completa