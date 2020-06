Iacp, a Mazara ammesso a finanziamento il progetto per nuovi alloggi popolari

Sono stati dichiarati dalla Regione ammissibili a finanziamento con fondi europei per 3 milioni 840 mila euro, interventi progettati nel Comune di Mazara, in attuazione del PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, gli interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. A seguito di incontri fra l’IACP di Trapani e l’amministrazione comunale mazarese, è stato individuato un immobile da recuperare per incrementare la disponibilità di alloggi per categorie fragili.

L’intervento di recupero riguarderà l’ex scuola “7 giugno 81” situata nella località “Mazara 2” , si inserisce in un tessuto sociale e culturale che necessita di un recupero sociale ed economico per essere maggiormente legato …









