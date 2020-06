Gi avvocati siciliani riuniti all’Ars, “sbloccare i processi e riaprire le cancellerie”

Si sono riuniti nell’aula gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana 16 Consigli degli Ordini degli avvocati sull’isola, i rappresentanti del CNF, dell’OCF e Cassa Forense ed è stato stilato un documento da inviare ai Ministri della Giustizia e per la Pubblica amministrazione. La richiesta è stata di “sbloccare i processi e riaprire le cancellerie”.

In Sicilia sta riaprendo quasi tutto, e questo anche grazie alla ai dati positivi sulla diffusione del Coronavirus; l’unico settore in cui ancora vigono regole rigide, anzi rigidissime, sembra essere solo quello della Giustizia. Regole che, di fatto, ostacolano il regolare svolgimento dei processi e anche il lavoro delle cancellerie e dell’ufficio notifiche. E’ per questo che l’Unione dei Fori Siciliani chiede ai due membri del Governo Conte di far ripartire l’attività giudiziaria a pieno regime. L’Organismo, …









