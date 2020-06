Estate 2020, approvato il Bando delle Idee a Petrosino

Anche per il 2020 Petrosino punta alla realizzazione di un cartellone di iniziative estive.

Una serie di appuntamenti a misura di Covid 19 e nel pieno rispetto delle misure anti-contagio che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone intende promuovere per far ripartire il territorio dal punto di vista sociale, culturale, economico e turistico. Ecco perché la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore al Turismo, Federica Cappello, ieri mattina ha approvato il “Bando delle Idee” per il recepimento delle proposte progettuali da parte di singoli privati, associazioni, cooperative, imprese, comitati, società, fondazioni, enti pubblici, scuole e università.



Il Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Petrosino. Per la presentazione delle istanze di partecipazione c’è tempo fino al 30 giugno 2020. Le domande dovranno pervenire tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo oppure a mezzo pec …









