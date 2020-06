Domenico Venuti: “Le elezioni a Marsala un banco di prova per tutta la politica e per il PD” 

Domenico Venuti, sindaco di Salemi, complimenti è il neo segretario provinciale del Partito Democratico.

Grazie, manca ancora qualche passaggio formale, ma la mia è l’unica candidatura in campo, di fatto siamo a questo punto.

Sorprende di questo ciclo di congressi del PD, il nuovo grado di maturità rispetto ad altre occasioni. Ma è solo di facciata?

Quella è la sfida vera, comprendere che i percorsi di unità vanno costruiti e non realizzati in laboratorio. Vanno costruiti dal confronto e dal mettere da parte le questioni personali. Non tutti devono pensarla allo stesso modo, ma gli obiettivi comuni devono essere condivisi. Non saranno tutte rose e fiori, ma credo che siamo sulla strada giusta per iniziare un percorso che abbiamo riportato a livello provinciale. Ricordo che c’erano due candidature, la mia e quella della Villabuona, e io sono di fatto il segretario provinciale, perch& …









