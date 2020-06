[Comune Palermo] Promozione Palermo. Orlando: “Primo traguardo di un progetto importante. Grazie a squadra, società e tifosi”

Esposta a Palazzo delle Aquile la bandiera Rosanero in segno di festeggiamento per la promozione del Palermo. Ad issare la bandiera accanto a quelle istituzionali è stato il Sindaco Leoluca Orlando in persona.

“Con grande soddisfazione apprendo della conferma della promozione in Serie C sancita nel pomeriggio dal Consiglio Federale.

Giunta a causa dello stop dei campionati minori a causa della emergenza sanitaria, tuttavia nessuno può nascondere che la promozione è stata legittimata e conquistata prioritariamente sul campo dove la squadra rosanero sin dall’inizio del torneo ha dimostrato di meritarsi un campionato di livello superiore.

Il mio apprezzamento va dunque all’intera squadra del Palermo, al suo presidente, ai dirigenti, che con impegno e professionalità, ognuno per la propria parte, hanno regalato questa gioia ai tifosi rosanero e all’intera città.

