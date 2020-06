Castelvetrano: “Messaggio di fine anno scolastico del dirigente dell’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo”

Ora che l’anno scolastico 2019/2020 sta volgendo al termine ritengo doveroso stilare un bilancio.

Questo a.s. tutti lo ricorderanno come l’anno della didattica a distanza, io invece preferisco ricordarlo come l’anno della generosità; non per sminuire la didattica a distanza, ma perché nonostante il notevole impegno per migliorare le competenze digitali, si è evidenziato che ancora oggi non è patrimonio di tutti, e questo limite è stato compensato dalla generosità.

La generosità dei docenti che hanno fatto appello alla loro grande professionalità e dato tutto di sé, pur di raggiungere ogni alunno e far sì che nessuno si sentisse trascurato.

La generosità ha animato i docenti di sostegno che hanno giornalmente seguito, incoraggiato, sorretto gli alunni con difficoltà, potenziando il ruolo dei docenti curriculari.

La generosità è stata quella che ha spinto i docenti …









Leggi la notizia completa