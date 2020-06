Castellammare, si distribuiscono di nuovo i buoni spesa

Nuovamente in distribuzione i buoni che riguardano spesa, pagamento luce, gas e affitto, per chi ne ha bisogno a causa dell’emergenza da coronavirus ancora in corso.



L’amministrazione comunale ha riattivato le procedure già messe in atto ad aprile riprendendo il sostegno per chi ha necessità grazie ad il contributo della Regione siciliana al momento pari a circa 90 mila euro: entro il 20 giugno occorre presentare domanda su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (http://www.comune.castellammare.tp.it/portale/avvisi/) prioritariamente tramite email agli indirizzi info@comune.castellammare.tp.it e comune.castellammare.tp@pec.it.

In questa fase3 dell’emergenza Covid 19 è anche possibile consegnare la domanda cartacea al protocollo comunale di corso Bernardo Mattarella, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.



Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’ufficio Servizi Sociali …









Leggi la notizia completa