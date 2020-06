Campobello. Il sindaco diffida nuovamente Poste Italiane a riaprire la succursale di Via V. Emanuele

La chiusura dell’ufficio, a seguito delle misure di lockdown, ha determinato la concentrazione dell’utenza in via Ponticello, con disagi, lunghe file e assembramenti

Il sindaco Giuseppe Castiglione reclama la riapertura urgente della succursale dell’ufficio postale di via Vittorio Emanuele II, la cui chiusura è stata disposta da Poste Italiane a seguito delle misure di lockdown introdotte dal Governo al fine di contenere l’emergenza sanitaria da Covid 19.

Una decisione, quella di Poste Italiane, che ha determinato non pochi disagi ai cittadini di Campobello, che in questi mesi si sono dovuti riversare tutti negli uffici postali di via Ponticello, dando luogo a lunghe file e ad assembramenti in contrasto proprio con le misure di igiene e di distanziamento interpersonale fondamentali al fine di scongiurare possibile contagi.

La problematica era stata già prontamente affrontata dal sindaco Castiglione il 5 maggio scorso, subito dopo l& …









Leggi la notizia completa